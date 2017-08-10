Новые модели iPhone лишатся кнопки "Домой"

Все модели iPhone, которые в будущем выпустит Apple, могут лишиться традиционной кнопки "Домой". Об этом стало известно американскому изданию New York Post.

Журналисты сообщают о документе, который представители Apple отправили всем лицензированным создателям приложений для мобильных платформ. Компания уведомляет, что с апреля все программные продукты для iOS должны обязательно поддерживать экран iPhone Х. Напоминаем, что это устройство стало первым в линейке Apple, которое лишилось панели управления в нижней части рамки вместе с кнопкой Home.

Этот элемент сохранялся на всех моделях iPhone, начиная с момента выхода первого представителя в 2007 году. Около 10 лет он оставался неизменным и узнаваемым атрибутом бренда. Но осенью 2017 года на рынке появился безрамочный iPhone Х. Он поступил в продажу вместе с "восьмеркой", которая сохранила очертания привычного дизайна. В связи с полученной информацией New York Post предполагает, что новые модели iPhone, которые планируют выпустить в текущем году, будут созданы по новому лекалу, заданному iPhone Х.