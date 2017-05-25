Названы смартфоны с самыми лучшими аккумуляторами в 2018 году

Эксперты изучили 20 самых популярных современных смартфон и выяснили, какие гаджеты обладают самым лучшим аккумулятором, а потому и являются самыми продолжительными в работе.

Сообщается, что с каждым годом время автономной работы смартфона улучшается. Раньше считалось, что одного заряда смартфона хватает на целый день пользования гаджетом, но теперь современных устройств хватает почти на два дня использования.

Эксперты оценили 20 лучших батарей телефонов в 2018 году, включая дорогие флагманы и бюджетные альтернативы. Лидером по продолжительности работы аккумулятора стал смартфон Lenovo P2, одного заряда которого хватает на 28 часов.