Xiaomi Mi 7 обещает удивить фирменной системой Face ID‍

Новый смартфон Xiaomi Mi 7 обещает удивить пользователей фирменной системой Face ID. Представители компании отмечают, что подобное нововведение не единственный сюрприз для поклонников Xiaomi.

Посредством разработки специальных датчиков во фронтальной камере Xiaomi Mi 7 разработчикам удалось достичь внедрения в смартфон фирменной системы распознавания лиц, так называемой Face ID. Разработчики инновационного гаджета Xiaomi Mi 7 утверждают, что пользователей ждет много приятных неожиданностей, в том числе и беспроводная зарядка устройства, а также беспрецедентная ее мощность, составляющая 4480 мАч.

Согласно неофициальной информации, Xiaomi Mi 7 будет оснащен 65-дюймовым экраном с соотношением 18:9. Его разрешение составит 2160 1080 точек. Предполагается, что у смартфона будет двойная 16-Мп основная камера. В качестве процессора разработчики отдали предпочтение Qualcomm Snapdragon 845, а также графическому ускорителю Adreno 630.

Объём оперативной памяти составит до 8 Гбайт, а внешнего накопителя до 128 Гбайт. Известно также, что Xiaomi Mi 7 впервые поступит в продажу ценой от 470 долларов.