Новая Windows 10 ARM "прославилась" ужасным качеством
Новая операционная система Windows 10 ARM оказалась лидером по критике со стороны пользователей. Ее функциональность оставляет желать лучшего.
Недавно на официальном портале корпорации Microsoft была опубликована запись о свойствах инновационной операционной системы Windows 10 ARM, которая способна поддерживать исключительно драйверы ARM64, оставляя пользователей с х84 "за бортом". На данный момент, Windows 10 ARM не может обрабатывать приложения, требующие расширения х64.
Несмотря на то, что представители Microsoft заявляют о скорейшем усовершенствовании системы, пользователи крайне недовольны подобным обновлением Windows 10, поскольку такая "утечка информации" определенно не играет на руку разработчикам системы.
Стоит также отметить, что в новой Windows 10 ARM не поддерживаются программы с OpenGL. Примечательно также то, что сообщение с сайта Microsoft было удалено после публикации. Некоторые пользователи заявляют о преждевременной "утечке информации".