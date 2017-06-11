Samsung готово шокировать самым мощным планшетом Galaxy Tab S4‍

Компания Samsung планирует выпуск самого мощного планшета в истории Galaxy Tab S4. Новинка будет оснащена чипом Snapdragon 835.

2018 год может по справедливости назваться самым "мощным" для корейской компании Samsung. На выставке инновационных гаджетов Mobile World Congress представители корпорации представят девайсы действительно "нового поколения", а планшет Galaxy Tab S4 не станет исключением.

Как непосредственно заявляют производители, основные характеристики гаджета зависят от мощнейшего процессора Qualcomm Snapdragon 835. Кроме того, Galaxy Tab S4 обещает обладать восемью ядерами Kryo 280 с частотой такта, достигающей до 2,45 ГГц.

Оперативная память будет способна вместить 4 Гб информация, а встроенная - до 64 Гб.

На данный момент точная дата презентации мощной новинки и ее стоимость остается неизвестной.