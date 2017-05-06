Инсайдер: цены на смартфон Samsung Galaxy S9 будут рекордно высокими

Представитель компании Samsung, инсайдер Роланд Куандт, раскрыл вероятную цену на новые смартфоны Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus. Они окажутся рекордными в истории корейского производителя и будут непосильными для многих.

Не успели поклонники техники от Samsung оправиться после выхода нового флагмана Samsung Galaxy S8, как компания уже готовиться к запуску в продажи очередного гаджета из этой серии под номером 9.

Как утверждает инсайдер Роланд Куандт, Samsung Galaxy S9 станет самым дорогим смартфоном за всю историю Samsung, и его цена может превышать 1100 долларов.

В частности, если в Норвегии, о чем свидетельствуют заключения инсайдера, цена на Samsung Galaxy S9 будет составлять 1130 долларов, то остается только догадываться, на какую сумму придется раскошелиться поклонникам "корейца" в России.

Так, в среднем, новый смартфон будет на 15% дороже, нежели его предшественник. Отмечается также, что в Соединенных Штатах, Samsung Galaxy S9 можно будет приобрести за 850 долларов.