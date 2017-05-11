Низкие продажи iPhone X вызвали переизбыток OLED-экранов

Корпорация Samsung совершит переизбыток экранов OLED. Это связано с низкими продажами флагмана iPhone X.

После того, как Apple выпустила последний из серии своих смартфонов iPhone X, органических матриц стало критически не хватать. В связи с этим купертинцами было решено обратиться к компании Samsung, которая позже начала производство экранов OLED специально по заказу. Однако после этого Apple резко сократила объем производства смартфонов, так как продажи по нему не соответствовали ожиданиям. Тогда у Samsung образовался переизбыток экранов, которые были сделаны по заказу. Теперь корпорация пытается в короткий срок найти на них покупателя, возможно, им выступит LG.

Известно, что даже сама Samsung не всегда использует для своих смартфонов экраны OLED, так как это непременно негативно скажется на их ценовой категории. Известно, что лишь одна единица такого товара стоит около ста долларов.