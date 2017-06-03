«Евросеть» вводит услугу по обмену старого смартфона на новый

Российская компания «Евросеть», владеющая одноимённой сетью салонов сотовой связи, запускает услугу по обмену старого смартфона на новый. Чтобы воспользоваться ею, при покупке устройства нужно доплатить 20% от его стоимости и сдать его в течение 180 дней.

Компания- ритейлер «Евросеть» запускает уникальную услугу, которая по своему смыслу похожа на программу trade-in, однако отличается условиями выполнения. Так, суть ее остается в том же: в обмене старого смартфона на новый. Тем не менее, там присутствуют условия, отличающиеся от той, которая введена при поддержке Apple. Например, пользоваться ею можно лишь в тех салонах, которые принадлежат «Евросети».

Кроме того, если принять во внимание статистику, среднестатистический россиянин покупает себе новый смартфон примерно раз в два года. Между тем, услуга от компании-ритейлера предполагает, что при покупке владелец смартфона должен доплатить 20% от стоимости, а после вернуть его также в «Евросеть» в течение 180 дней, то есть не больше, чем через полгода. В этом случае он получит виртуальный сертификат, которым можно будет воспользоваться для покупки нового устройства. Он предоставит сумму в размере 70% от стоимости старого смартфона.