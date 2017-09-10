Эксперты рассказали, что Apple исправит в iOS 12

Американские разработчики компании Apple сообщили, что в iOS 12 будут значительно изменены некоторые компоненты, которые устранят проблему в работе устройства. Эксперты рассказали, что должно измениться в iOS 12.

В первую очередь компания Apple нацелена изменить множество мелких ошибок. К примеру, владельцы модного iPhone X часто жаловались на то, что плохо работает клавиатура, а камера может включиться сама по себе. Также, как и в предыдущих версиях, незначительно поменяется и сам дизайн iOS 12.

Кроме того, в лучшую сторону изменится качество фотографий, а именно режимы «Портрет» и «Ночная съемка». Если ранее устройство плохо «искало» лицо на фронтальной камере, то в iOS 12 таких проблем быть не должно. Также оперативности добавят и в работу Siri, которая временами отказывалась слушать своего владельца и просто н отвечала.