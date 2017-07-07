В июне 2018 года компания LG презентует флагман на Snapdragon 845

В СМИ появились данные о том, что компания LG готовится презентовать новый флагман, который может получить название V30. Гаджет будет работать на процессоре Snapdragon 845, его представят в июне 2018 года, а более детальные подробности покажут на рендерах MWC-2018.

Как стало известно, компания LG готовит выпуск нового гаджета, который станет флагманом и будет аналогом своей старшей версии. Все детали и точные данные о смартфоне, утверждают эксперты, будут доступны пользователям после рендера на MWC-2018.

На данный момент инсайдеры сообщили, что флагманский смартфон от LG будет оснащен процессором Snapdragon 845. Также известно, что особенностью гаджета станет его дисплей. По данным, 6,1-дюймовый дисплей МLCD будет работать на матрице RGBW.

Также известно, что смартфон оснастят 4 гигабайтам оперативной памяти и графическим интерфейсом Adreno 630. Задняя камера получи 13 мегапикселей и сдвоенный объектив. Также гаджет будет иметь функцию беспроводной зарядки, сможет распознавать отпечаток пальца, голоса и снимки камеры. О стоимости новинки пока данных не появилось.