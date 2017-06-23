Apple внедряет iPhone долгожданную функцию Always On Display

С 16 февраля компания Apple начала внедрять на iPhone долгожданную функцию Always On Display. Новое предложение появилось в App Store.

Разработчики программного обеспечения вняли многочисленным просьбам от владельцев популярных смартфонов, которые хотели видеть время даже при заблокированном экране. Отныне любой пользователь iOS может скачать официальное приложение OLEDX. После установки на любую модель iPhone, электронный циферблат зафиксируется на дисплее и избавит желающих проверить часы от необходимости разблокировки.

Аналитики давно жаловались на то, что такая возможность у дорогостоящих iPhone отсутствует по умолчанию. Это создавало клиентам Apple определенные неудобства.

Ранее стало известно, что о значительном падении цены iPhone 7. В Российской Федерации стоимость снизилась с изначальных 57 тысяч рублей до 35 тысяч.