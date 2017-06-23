iPhone резко подешевел в России

iPhone 7 с объемом памяти в 32 гигабайта резко подешевел в России. Так, цены на смартфон опустились на 40 процентов ниже тех, что были. Данные передает агентство Hi-Tech Mail.ru.

По всей России началось резкое падение цен на смартфоны линейки iPhone, производителем которых является американская корпорация Apple. Реккордное снижение цен зафиксировано со смартфоном iPhone 7. Его вариация на 32 гигабайта теперь на отечественном рынке гаджетов обойдется покупателю на 40 процентов дешевле, чем если бы он решил приобрести его до этого.

Для примера, в сентябре прошлого года средняя ценовая категория на iPhone 7 в России составляла почти 57 тысяч рублей. На сегодняшний день цены опустились до отметки чуть ли не вдвое ниже – 35 тысяч рублей.

Ранее информационное агентство «Версия. Инфо» сообщало о том, что двум пользователям iPhone X удалось обмануть систему идентификации Face ID. Так, смартфон принял за своего владельца другого молодого человека, который просто был похож с ним. После этого они сообщили в техподдержку корпорации, что больше не хотят пользоваться ее ненадежной продукцией.