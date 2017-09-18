Два друга из Британии обманули Face ID в iPhone X

Два похожих внешне британца Джо и Бред обошли защиту Face ID в iPhone X. Программа распознавания лиц приняла их за одного человека.

Друзья опубликовали совместный снимок и написали в техническую поддержку компании, что больше не хотят использовать гаджеты от Apple. Они действительно очень похожи, но принять их за одного человека сложно. В компании ответили, что скорее всего друзьям попался неисправный телефон. Но эксперимент с ещё несколькими iPhone X привёл к аналогичному результату. Система распознавания лиц Face ID действительно не совершенна. Заменой «яблочного» смартфона друзья считают китайские смарфоны Huawei. По их мнению, китайские флагманы обладают такими же характеристиками, но стоят значительно дешевле. Эксперты согласны с ними: Huawei, Samsung и Xiaomi ничем не уступают Apple.

Британцы не первые, кому удалось взломать Face ID. Систему уже обманывали с помощью изготовленной на 3D-принтере маски. А двое китайцев и вовсе разблокировали телефон мимикой. Такие новости не идут на пользу Apple. Продажи iPhone X в США и Канаде не оправдали ожиданий.