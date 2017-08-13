Samsung запатентовал умные часы, способные измерять давление
Компания Samsung запатентовала инновационное изобретение, "умные" часы, способных измерять артериальное давление. Дата поступления гаджета в продажи пока умалчивается.
Samsung продолжает удивлять своих поклонников инновационными идеями. Так, сегодня стало известно о том, что корейская компания запатентовала часы со встроенной функцией измерения артериального давления.
Подобного специалисты смогли добиться посредством специального лазерного датчика на ремешке часов, который должен быть плотно прижат к тыльной части запястья для получения точных данных.
Стоит отметить, несмотря на интересную новинку в изобретении, компания Samsung не изобрела велосипед, поскольку такой же принцип уже используется в фитнес-браслетах.
Представители Samsung не уточняют, когда именно можно будет приобрести "умные" часы, однако известно, что они будут представлены на ряду со спортивными гаджетами Samsung Gear X.