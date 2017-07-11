iOS-устройства страдают от саботирующего "странного символа"

iOS-устройства страдают от "странного символа", который полностью саботирует их работу. Об этом сообщило издание MobileWorld со слов пользователей.

Владельцы iPhone и MacBook столкнулись с недоработкой операционной системы. Оказалось, что их нормальная работа блокируется после получения СМС-сообщение с символом "знак" из индийского языка телугу - జ్ఞా. После получения пользователь не имеет возможности открыть сообщение и начинает испытывать затруднения при использовании всех системных приложений, таких как мессенджеры и почтовые сервисы. Энтузиасты опытным путем доказали, что символ вызывает ошибки даже в том случае, если его ввести в других доступных для печати полях.

Аналитики считают, что владелец пострадавшего смартфона или ноутбука сможет избавиться от проблемы лишь в том случае, если кто-нибудь пришлет ему другое послание, не содержащее вредоносных знаков. В этом случае обладатель получит больше доступа и сможет удалить последние диалоги. Разработчики Apple пока не предоставили официального ответа на многочисленные сигналы от клиентов.