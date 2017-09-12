В Playerunknown's Battlegrounds геймеры обнаружили голого персонажа
Сегодня, 15:02 \\ Гаджетомания

В популярной онлайн-игре Playerunknown's Battlegrounds опытные геймеры неожиданно столкнулись с голым персонажем, прямо на поле битвы. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Стало известно, что на днях геймеры столкнулись с необычным персонажем в игре Playerunknown's Battlegrounds. Одновременно несколько пользователей игры обратились в службу поддержки с вопросом, почему по игре бегает полностью обнажённый персонаж.

Игрокам даже удалось сделать скриншот игрока, который был без одежды. На данный момент разработчики Playerunknown's Battlegrounds никаких объяснений по этому поводу не дали.

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Светлана Славянская
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