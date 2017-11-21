Samsung приостановил выпуск обновления Android Oreo для Galaxy S8 и S8+

Разработчики корпорации Samsung по неизвестной причине приостановили выпуск нового обновления Android 8.0 Oreo для своих флагманских моделей Galaxy S8 и S8+. Соответствующие файлы удалены из официальных ресурсов компании.

Новая версия операционной системы стала доступна обладателям смартфонов совсем недавно. Возможность установить обновленную прошивку получили пользователи из восьми развитых стран мира. Этому предшествовал процесс тестирования длиной три месяца.

Теперь же представители компании сообщили, что в системе обнаружена критическая ошибка, на которую обратили внимание владельцы пострадавших устройств. Сотрудники Samsung объявили о прекращении распространения Android 8.0 Oreo на неопределенный срок. В настоящее время специалисты работают над исправлением системных неполадок и создания работающей сборки. Тем же, кто успел обновиться, будет отправлено временно программное обеспечение.