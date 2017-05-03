Российский смартфон Pixelphone M1 стал доступен в продажах

На отечественном рынке появился новый безрамочный смартфон Pixelphone M1. Новый гаджет является достаточно бюджетным и стоит всего 6 990 руб.

Новый смартфон Pixelphone M1 с двойной основной камерой, безрамочным экраном, а также сканером отпечатков пальцев появился на российском рынке. Стоит отметить, сам продукт китайского производства, а реализаторы из России переименовали гаджет для более широкой продаваемости.

Несмотря на невысокую цену, характеристики нового Pixelphone M1 радуют. Смартфон имеет 5,5-дюймовым экран с IPS матрицей. Новинка обладает прекрасным расширением в 640x1280 пикселей с поддержкой HD+. Основная камера на 13 Мп позволит делать качественные снимки, фронтальная же не обладает особой мощностью и имеет 5Мп.

Устройство работает на 4-ядерном процессоре MediaTek MT6737. Встроенная оперативная память 16 ГБ, а в случае необходимости пользователь может увеличить вместительность с помощью microSD. Pixelphone M1 оснащен ОС Android 7, а Батарея содержит емкость в 2500 мАч.

Смартфон сертифицирован в России и содержит обязательное гарантийное обеспечение.