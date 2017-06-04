У нового Meizu 15 Plus будет экран как у iPhone X

Накануне в сети появилось фото нового смартфона Meizu 15 Plus, официальной презентации которого еще не состоялось. По информации инсайдеров, у него будет экран, похожий на тот, каким оснащен iPhone X. Дебют флагмана ожидается к лету 2018 года.

В сети появились первые фотографии, на которых, возможно, изображен новый смартфон от Meizu модели 15 Plus. Нотка неуверенности в том, что изображение действительно относится к нему, все же присутствует, так как официальной версии по этому поводу предоставлено еще не было. Между тем, если данные действительно правдивы, то можно утверждать, что новый флагман чуть ли не полностью будет скопирован с iPhone X.

Собственно, в этом вряд ли можно найти что-то удивительное. Китайские смартфоны в последнее время идут чуть ли не точной копией смартфонов от корпорации Apple, становясь их дешевой вариацией. Между тем, в продажах они имеют большой размах, так как не все покупатели готовы платить такую сумму, какую бы пришлось отдать за американскую фирму.

Если взглянуть на предоставленное фото, можно заметить, что экран нового Meizu 15 Plus будет таким же безрамочным, как и у прошлогоднего iPhone X. Тем не менее, небольшие различия во внешнем виде все же будут иметься. Например, кромки у китайского смартфона закруглены не будут.