Инсайдеры: Microsoft выпустит необыкновенный смартфон на Snapdragon 845

Инсайдеры опубликовали материалы о новом смартфоне от Microsoft, который будет функционировать на Snapdragon 845. Интерфейс пользователя останется Polaris, а ОС - Windows 10. В сети уже есть фото готового продукта.

Уже на протяжении нескольких лет в сети появляются слухи о новом необычном смартфоне, который тайно разрабатывает корпорация Microsoft. Ему приписывали самые свежие существующие процессоры, однако уточняли, что информация не подтверждена. В этот раз источником данных снова послужила не компания-производитель, однако на достоверность указывают некоторые факты. Один из немаловажных – это фото готового устройства. К слову, изображение действительно обещает быть не совсем ординарного вида. Так, оно будет состоять из двух частей, складывающихся подобно ноутбуку, однако имеющее более компактный формат. На одной из внешних сторон будет фирменная метка корпорации Microsoft.

Вместе с этой информацией инсайдеры прикладывают данные, согласно которым устройство будет функционировать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 845. Все это наводит на мысль, что это будет мощный восьмиядерный флагман нового поколения, однако когда он появится на рынке гаджетов, остается только догадываться.