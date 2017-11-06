Samsung будет перерабатывать старые смартфоны для извлечения кобальта

Компания Samsung намерена заключить договор с перерабатывающим отходы предприятием для извлечения кобальта из отслуживших свое смартфонов. Таким образом, подразделение компании Samsung SDI снизит свою зависимость от основного поставщика в Конго.

В связи с тем, что Демократическая республика Конго является единственным в мире поставщиком кобальта, а компания Samsung производит из этого материала аккумуляторы для телефонов и автомобилей, поставщик намерен повысить налог на экспорт до 5%. Подобный поворот определенно не входил в планы представителей Samsung, потому компания предприняла все необходимое для того, чтобы избавить себя от привязанности к поставщику.

Таким образом, выход был оперативно найден. Подразделение Samsung SDI заключит долгосрочное соглашение с перерабатывающим отходы предприятием, а также на поставку самого кобальта непосредственно на производство.

Посредством таких манипуляций Samsung решительно сократит свои растраты и организует так называемое "безысходное производство".