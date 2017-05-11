Эксперты: Индийский рынок смартфонов стал самым быстрорастущим

Индийский рынок смартфонов продолжает набирать популярность. Эксперты, проанализировав данные, пришли к выводу, что рынок смартфонов в Индии назвали самым быстрорастущим.

По данным отчета IDC, индийский рынок смартфонов достиг 14-процентного годового роста, достигнув в 2017 году суммарного объема поставок в 124 млн. единиц. Это делает Индию самым быстрорастущим рынком среди 20 лучших рынков смартфонов во всем мире. В отчете также указывается, что индийский рынок смартфонов возобновил рост после временного замедления в 2016 году, вызванного нехваткой компонентов смартфонов. Это контрастирует с Китаем, крупнейшим в мире рынком смартфонов, который впервые в этом году упал.

Исследование также показало, что китайские поставщики укрепили свои позиции в категории смартфонов, а коллективная доля китайских поставщиков достигла 53 процентов в 2017 году с 34 процентов в 2016 году.