Google намерна добавить в смартфоны Android "монобровь" по примеру iPhone

Американская компания Google намерена разработать "монобровь" для смартфонов с Android в верхней части экрана по примеру iPhone.Так передает издание Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Инсайдеры сообщают, что сотрудники Google планируют переработать операционную систему, чтобы адаптировать вырез под динамик и фронтальную камеру для "нового поколения смартфонов". В новом обновлении Android должна появиться улучшенная система поддержки этих электронных элементов. Кроме того, разработчики желают развить автономность устройств и расширить опции Google Assistant.

В настоящее время подобный iPhone вырез среди обладателей ОС Android реализован лишь на Essential Phone. Предполагается, что принятые меры позволят Google привлечь больше потребителей к использованию их продукта. Стоит отметить, что впервые "монобровью" оснастили iPhone X. Позже эту технологию переняли многие производители из Китая.