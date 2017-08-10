В сети показали цены на три новых iPhone

В корпорации Apple готовятся к выпуску трех новых флагманов iPhone, и в сети уже появились данные относительно того, какая цена будет установлена на каждый из них. Новые смартфоны покажут ближе к осени, изюминкой среди них называют модель с безрамочным экраном Super Retina.

Стало известно, какие цены ознаменуют выход на рынок трех новых флагманов от корпорации Apple. Так, в прошлом году она выпустила смартфон iPhone X, продажа которого с успехом состоялась как в России, так и во многих других странах мира. Владельцы новинки оценили ее свежеразработанные функции. Так, модель X стала первой из всей линейки iPhone, которая имеет безрамочный экран, распознает пользователя благодаря сканеру лица и имеет поддержку беспроводной зарядки.

Между тем, эксперт в области гаджетов утверждает, что благодаря этой модели разработчики Apple тестировали, как любители новых технологий встретят подобные функции. Между тем, они в самом деле по достоинству оценили их, а потому все три новые модели iPhone также будут их поддерживать. Стало известно, на какую ценовую категорию следует ориентироваться тем, кто желает приобрести какую-то из новых моделей. Так, известно, что цена будет варьироваться от 800 до 1250 долларов. Факторами, от которых она зависит, является размер устройства и функции, которыми он обладает.