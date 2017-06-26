Смартфон LG V30s с ИИ могут оснастить 256 ГБ памяти и ценой в $920

Производители LG могут оснастить свой новый ИИ-смартфон V30s 256 ГБ встроенной памяти и высокой ценой в 920 долларов. К такому выводу аналитики пришли после утечки информации в Интернете.

Ориентируясь на появившиеся в Сети слухи можно предположить, что основным достоинством модели станут улучшенные способности встроенного искусственного интеллекта. Среди прочего, ИИ будет отвечать за службу LG Lens, которая сможет определять объекты, зафиксированные на камеру, и находить о них сведения на Интернет-ресурсах. Вероятно, сервис даже сможет подбирать акционные предложения по продаже обнаруженных предметов.

Существует также информация, что по сравнению с последним представителем серии, LG V30+, новинка получит в два раза больше флэш-памяти. Особых изменений в дизайне ждать не приходится, а о различия в производительности и технической начинке сведений пока не поступало.

Появления LG V30s ждут на выставке MWC 2018 в Барселоне. Мероприятие начнется 25 февраля и уже пользуется популярностью из-за анонсированной премьеры Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+. Ранее "Версия" писала, что эти смартфоны станут последними представителями своей серии.