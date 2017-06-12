В игре Far Cry 5 пес Бумер отомстит за смерть своей семьи

В Сети появился трейлер новой пятой части игры Far Cry, в которой помощником главного героя станет пес по имени Бумер. По сюжету, собака будет мстить за смерть своей семьи.

На днях в Сети был представлен трейлер игры Far Cry 5 с довольно необычным персонажем. Отмечается, что помощником главного героя пятой части станет пес, который отомстит за свою семью. Пес по имени Бумер расскажет о своей тяжелой судьбе, а также будет помогать главному герою.

Бумер будет отмечать преступников и набрасываться на людей и зверей, отбирая у них оружие. Пес встанет на пути у злодеев, чтобы не дать осуществить их коварные замыслы. Таким образом Бумеру удастся отомстить за гибель своей семьи, которую убили прямо у него на глазах.

Отмечается, что официальный выход Far Cry 5 запланирован на 27 марта 2018 года. Новая часть популярного шутера будет доступна на персональных компьютерах, PlayStation 4 и Xbox One.