Qualcomm выпустит первые 5G-чипы в 2019 году

Фирма Qualcomm обещает в 2019 году выпустить в продажу первые 5G-чипы. Представители компании уже заключили соответствующие договора с ведущими производителями мобильных телефонов.

Компания Qualcomm, специализирующаяся на разработке беспроводной связи, обещает в 2019 году запустить в продажу специальные 5G-чипы, которые смогут быть использованы в обычных смартфонах.

Представители Qualcomm на данный момент уже заключили договора с такими компаниями как Nokia, HTC, LG, Sony, Vivo, Xiaomi. В то же время, примечательно, что Apple и Samsung в свое время решили проигнорировать обещанное новшество, и не фигурируют в договоренностях с компанией Qualcomm.

Несмотря на то, что Международный союз не утвердил стандарты 5G-связи, в России функционирование 5G будет осуществляться в рамках экспериментального проекта "Числовая экономика". Уже в июне этот вопрос будет законодательно урегулирован, потому в 2019 году никаких накладок по поводу внедрения в России связи 5G возникнуть не должно.