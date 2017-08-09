LG запатентовал смартфон с тремя экранами‍

Мир гаджетов ожидает выхода смартфона, который будет обладать тремя экранами. Такое устройство уже запатентовано корпорацией LG. Она уже получила подтверждение во Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Разработчики корпорации LG сообщили о новом виде смартфона, за создание которого они возьмутся в ближайшее будущее. Поводом для такого решения послужил положительный ответ от сотрудников Всемирной организации интеллектуальной собственности. Практически четыре года назад руководство LG подавало туда заявку, чтобы эта организация одобрила патент на создание смартфона с тремя экранами.

Специалисты считают, что создание такого гаджета продвинет современные технологии еще на шаг к совершенствованию, а благодаря патенту первопроходцем в этом деле станет корпорация LG. Устройство действительно будет иметь три дисплея, главное свойство которых в том, что они будут складываться, налаживаясь друг на друга.