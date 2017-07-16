В сеть "слили" исходный код загручика iOS от Apple

Неизвестные хакеры слили в Сеть исходный код загрузчика iOS от корпорации Apple. Об этом 8 февраля пишет издание Motherboard.

Анонимный автор опубликовал на веб-портале GitHub кодовую структуру iBoot, отвечающего за загрузку, а также проверку подписей и ядра. Речь идет о версии iOS 9.3, однако более свежие версии не потерпели значительных изменений. Аналитики сообщают, что теперь злоумышленники могут использовать элементы этого кода для обнаружения уязвимых мест. Вполне вероятно, что отдельные умельцы сумеют даже перенести iOS на устройства, произведенные конкурентами Apple.

По мнению Джонатана Левина, создателя линейки книг о Mac OS X и iOS, это событие стало самой крупной утечкой за всю историю производителя. Теперь владельцам устройств от Apple стоит опасаться перманентных взломов, так называемых - Jailbreak.