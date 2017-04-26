Смартфоны Huawei флагманской серии Р презентуют в марте

27 марта компания Huawei представит в Париже смартфоны флагманской линейки Р. Анонс презентации пресс-служба разместила в Сети.

Пресс-конференция состоится в помещении Grand Palais. Разработчики сообщают, что оснастили свои устройства продвинутым интеллектом. Слово "mooore" и три больших кольца в объявлении свидетельствует о том, что речь может идти и тройной задней камере и особых алгоритмах её функционирования.

Ранее СМИ публиковали сведения после утечки информации, согласно которым Huawei готовит такие модели: P20, P20 Plus и P20 Lite. Известно, что первые две могут оснастить тремя объективами и таким же количеством сенсоров движения. Они будут работать на процессоре Kirin 970 и обладать соотношением граней экрана 18:9.