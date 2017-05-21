Phoneblocks нашел способ изготовления чехлов для смартфонов из мусора

Компания Phoneblocks изобрела агрегат, который может создавать из обыкновенных отходов чехлы для телефонов. Он гораздо экономичнее и проще в использовании, нежели 3D-принтер.

В скором времени каждый обладатель смартфона сможет решительно сэкономить на чехлах и спасти окружающую среду от загрязнения. Таким образом, специалисты компании Phoneblocks смогли создать специальную машину, с помощью которой появилась возможность создать чехол для телефона из бытового мусора. Сырьем могут послужить пластмассовые бутыли, стаканы из картона для эспрессо и различные бумаги.

Специалисты достигли своей цели, прибегнув к методу пресса. Весь мусор, загруженный в агрегат, сжимается и таким образом владелец смартфона получает совершенно уникальный чехол.

Стоимость прибора составляет 450 евро, что будет значительно дешевле, нежели постоянно обновлять чехлы для своего телефона в магазинах.