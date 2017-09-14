Apple компенсирует владельцам замену медленных аккумуляторов iPhone

Apple намерена компенсировать затраты владельцев iPhone старых моделей, которые заменили медленные аккумуляторы за свой счет. Такую информацию получило издание The Wall Street Journal.

Представители корпорации признались, что ранее снизили производительность работы устаревших смартфонов. Они аргументировали это заботой о безопасности и долгосрочности работы устройств. Однако после серии критических высказываний от потребителей, Apple предложила им заменить тормозящие комплектующие за полцены. Затем разработчики также выпустили обновление в iOS, которое позволяло регулировать этот процесс в "Настройках".

В январе сенатор Джон Тьюн, председатель комитета по торговле науке и транспорту обратился к Apple с письмом, в котором поинтересовался, будет ли предприятие возмещать средства обладателям iPhone, которые заплатили полную стоимость ремонта до объявленной акции. Вице-президент по публичной политике Аpple Сантия Хоган сообщила, что руководство в настоящий момент прорабатывает такой вариант. Предполагается, что клиентам вернут 50% от стоимости замены.