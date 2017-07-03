В Сети появились характеристики нового смартфона Infinix Hot S3

На мероприятии в Мумбаи компания Infinix сегодня запустила новый смартфон под названием Hot S3. Характеристики гаджета уже стали доступны пользователям Сети.

Бюджетный смартфон Infinix Hot S3 будет поставляться с впечатляющим оборудованием, которое включает в себя 5,6-дюймовый дисплей, фронтальную камеру высокого разрешения и массивную батарею 4000 мАч. Кроме того, смартфон Infinix Hot S3 составит достойную конкуренцию мобильным аппаратам таким, как Xiaomi Redmi Y1 и Honor 9 Lite.

Infinix Hot S3 имеет 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ дополнительной памяти. Смартфон поступит в продажу с 12 февраля, стоимость которого составляет всего 140 долларов США.