Samsung планирует остановить выпуск новых моделей линейки Galaxy S

В 2018 году разработчики Samsung планируют остановить выпуск новых моделей линейки флагманов Galaxy S. Так стало известно изданию Tekz24.

25 февраля южнокорейские производители презентует два смартфона: Galaxy S9 и Galaxy S9+, которые призваны завершить свою серию. Samsung, согласно инсайдерской информации, с 2019 года намерена полностью перейти к Galaxy X.

Это решение производители приняли после совета специалистов по маркетингу. По их мнению, покупатели не очень хорошо воспринимают двузначные числа в названии портативного оборудования. Предполагается, что руководство Samsung примет такие меры, чтобы сохранить репутацию одного из самых популярных брендов электроники.

Ранее стало известно, что предприятие провело закрытую демонстрацию нового Galaxy X на американской выставке CES 2018. Новинка имеет гибкий OLED-дисплей. Предполагается, что её выведут на рынки в конце текущего года.