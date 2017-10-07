Apple бесплатно исправит ошибку "Нет сети" в iPhone 7

Apple бесплатно исправит ошибку "Нет сети", которая возникает на некоторых iPhone 7. Об этом пресс-служба корпорации объявила на своём сайте.

Представители Apple выяснили, что от подобного недостатка страдает небольшой процент устройств, выпущенных в период с сентября 2016 по февраль 2018 года. Они были проданы на рынки США, Гонконг и Маккао с номерами А1600, В Китай - А1660, А1780, а также в Японию - А1779.

Разработчики сообщают, что причина в неисправном компоненте системной платы. Они предлагают всем обладателям таких iPhone 7 обратиться в сервис технической поддержки, где проблема будет устранена за счет изготовителя. В Apple отметили, что намерены также компенсировать расходы всем владельцам, которые уже успели потратить на ремонт свои средства. В случае, если до конца будущего марта такой пользователь не получил электронное письмо от компании, его просят написать самостоятельно.