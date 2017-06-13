Стоимость смартфонов Huawei Honor 6X упала на 60% в честь акции

Флагманская модель смартфона Honor 6X от популярного китайского производителя Huawei в США подешевела практически на 60%. Компания объявила, что такая ценовая политика принята в рамках акции Lighting Sale LightInTheBox.

Представители Huawei отмечают, что акционное предложение будет доступно в течение недолгого времени и посвящено скорому появлению на рынке нового флагмана. В этот период версия с 64 Гб встроенной и 4 Гб оперативной памяти будет стоить около 140 долларов. Полная цена этого устройства составляет порядка 400.

Гаджет работает на достаточно мощном восьмиядерном процессоре Octa-Core. Существует также комплектация, включающая 6 Гб ОЗУ. Huawei Honor 6X оснащен дисплеем в 5,5 дюймов с разрешением 1080 x 1920. Полезным дополнением является двойная задняя камера с 12 мегапикселями.