Обновление ОС уничтожило популярные Android-смартфоны. Пользователи заметили негативные изменения в работе своих мобильных устройств по всему миру.

Пользователи смартфонов Xiaomi Mi A1 озабочены тем, что неожиданно столкнулись с рядом проблем после установки новой версии программного обеспечения. Мобильные устройства этого производителя особенно заметили изменения, поскольку гаджеты работают на чистой оболочке Android.

По словам многих пользователей, после загрузки Android 8.0 Oreo смартфон начинает давать многочисленные сбои в работе. Одни юзеры заявили, что их аппараты стали потреблять гораздо больше энергии и аккумулятор очень быстро разряжается. Другие сообщали, что функция сканера отпечатков пальцев работает со значительным опозданием, а длительность работы всего устройства сохраняется на прежнем уровне. Некоторые пользователи заявили, что смартфон чаще стал самостоятельно перезагружаться.

Разработчики нового ОС уже обратили внимание на все указанные ошибки и надеются устранить дефекты в ближайшее время.