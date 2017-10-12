В Gucci создали собственный эмодзи

Модный бренд Gucci создал собственные анимодзи в виде собак. Для анимодзи креативный директор итальянского бренда Алессандро Микеле использовал двух своих собак породы бостонский терьер.

Анимодзи от Gucci можно скачать лишь через переход из официального приложения бренда. Живые смайлы создал креативный директор модного дома, он использовал внешний вид своих собак – бостонских терьеров Орсо и Боско.

В создании анимодзи также участвовала художница Элен Дауни. Собаки смогут изображать больше 50 движений лица. Также анимодзи будут исполнять песни и говорить голосом владельца гаджета с данной функцией.

Функция анимодзи стала весьма популярна. Пользователи iPhone X с удовольствуем используют приложение и делятся полученными результатами в Сети. Теперь пользователи, которым нравится бренд Gucci, смогут продемонстрировать свой статус и особенность посредством анимированных псов с ошейниками от именитой марки.