Компания-производитель электроники Samsung назвала сроки выпуска складного смартфона. Гаджет может выйти в продажу уже в конце 2018 года.

Представитель южнокорейской компании по производству электротехники поделился новыми планами. Озвучены примерные сроки появления на прилавках магазинов таинственного гаджета.

У нового смартфона должен складываться экран без проблем для работы. Такое устройство может начать производиться уже в конце текущего года. О более точных сроках выхода на рынок пока не сообщается, так как его выпуск уже неоднократно переносили из-за иных проблем.

Отмечается, что складной смартфон от Samsung выйдет сразу в нескольких вариантах для удобства пользователей. Об этом сообщили инсайдеры по итогам закрытого мероприятия по презентации аппарата.

Также компания из Южной Кореи не намерена останавливать разработку обычных смартфонов. Очередной гаджет из серии Galaxy выйдет в этом году.