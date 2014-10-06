Samsung побил мировые рекорды по производству чипов

Компания Samsung Electronics побила все мировые рекорды по производству микрочипов. Выручка по продажам полупроводников за последний квартал 2017 года составила более 61 миллиардов долларов.

Согласно опубликованной финансовой отчетности, Samsung стала передовой компанией в мире по производству чипов. За 2017 год общая сумма продаж составила 223,4 миллиардов долларов.

В этом определенно была замечена позитивная тенденция, поскольку Samsung превзошел сам себя, по сравнению с 2016 годом, поскольку выручка возросла на 73%.

Компания Samsung обогнала по итогам года Intel, продажи которой в 2017 году составили $68,2 млрд.