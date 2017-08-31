В России обрушились цены на iPhone 8 Plus

В розничных магазинах по всей России обрушились цены на iPhone 8 Plus. Теперь смартфон от Apple можно приобрести за 61 тысячу рублей.

Поклонники техники Apple могут обрадоваться очередной новости о падении цен на iPhone. В этот раз снижение стоимости было замечено в отношении iPhone 8 Plus.

За короткий промежуток времени цена на флагманский телефон упала на 20% и теперь составляет немногим больше 61 тысячи рублей.

Однако, следует отметить, что цены в официальных магазинах Apple остались прежними.

За весь период пребывания на российском рынке iPhone 8 Plus с сентября 2017 года подешевел на 15 тысяч рублей.