В России стартовали продажи смартфона Huawei Honor View 10‍. Модель официально появилась на полках отечественного рынка 29 января 2018 года. Она функционирует на базе процессора HiSilicone Kirin 970.

Стало известно о том, что на полках магазинов электронных устройств в России официально появились смартфоны Huawei Honor View 10‍. Это последняя модель флагмана. Примечательно, что ее завоз не ожидался, так как две предыдущие модели так и не были запущены в продажу.

Компания Huawei создала новый смартфон в согласии почти со всеми последними новинками. Он обладает практически безрамочным IPS-дисплеем, двойную камеру и крепкий металлический корпус. Пока что существует лишь одна его модификация, согласно которой объем его оперативной памяти равняется 4 ГБ, а постоянной - 64 ГБ. Цена на один экземпляр пока что составляет почти 35 тысяч рублей, однако со временем, скорее всего, она упадет.