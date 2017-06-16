Инсайдерская цена на Samsung Galaxy S9 и S9+ шокировала пользователей

Инсайдеры сообщили цены на Samsung Galaxy S9 и S9+. Стоимость гаджетов шокировала пользователей, новые телефоны могут стать самыми дорогими в линейке «галактик».

Как сообщил один из известных инсайдеров, новый Galaxy S9 может стоить 800 долларов, а Galaxy S9+ будет оценен в 900 долларов. Прошлый гаджет S8 в линейке «галактик» стоил 700 долларов.

В данных от инсайдера с ником Ricciolo также указывается, что цены могут быть выставлены на гаджеты, продающиеся в США. Для американских пользователей такая стоимость не станет шокирующей, что и может обеспечить успех продаж. В европейских странах цена может быть еще большей, насколько – пока не известно.

Многие пользователи огорчились от сообщаемых инсайдером цен. Такая стоимость на гаджеты от Samsung может стать причиной низких продаж. Как отметили русскоязычные пользователи, за такую стоимость смартфоны должны удивить покупателей «мощными» характеристиками и новыми функциями.