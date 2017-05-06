В немецкой версии Samsung Galaxy S9 разместят два разъема для сим-карт

Компания Samsung для немецкого покупателя выпустит свой флагман Galaxy S9 с двумя разъемами для сим-карт. В Европе смартфон представят с лотком для одной сим-карты, второе гнездо будет предназначено для карты памяти.

На немецком сайте компании Samsung сообщается, что для пользователей из Германии смартфон Galaxy S9 будет выпущен с двумя разъемами для сим-карт. В других странах смартфон будет представлен в несколько ином виде, для европейских пользователей компания выпустит гаджет с разъемом для сим-карты и гнездом для оснащения смартфона картой памяти.

Как известно, компания Samsung уже применяла опыт выпуска одного телефона в разной комплектации. Смартфоны Galaxy S7 и S7 Edge также продавались в Азии, Африке и на Ближнем Востоке с двумя разъемами для сим-карт.

Флагман Galaxy S9 в Германии зарегистрировали под серийным номером SM-G960F/DS. На международной площадке компания Samsung оформила смартфон под другим номером - SM-G960. Буквы DS в шифре серийного номера обозначают DualSIM, что подразумевает две сим-карты.