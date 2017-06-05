По мотивам сериала "Мир Дикого запада" запустят мобильную игру

Компания Warner Bros. Interactive Entertainment анонсировала разработку игры для мобильных телефонов по мотивам сериала "Мир Дикого запада". Отмечается, что разработкой проекта будет заниматься студия Behavior Interactive.

Как известно, Warner Bros. активно работает над тем, чтобы поклонников сериала "Мир Дикого запада" стало больше. Съемки второго сезона сериала уже начались, выход запланирован на весну текущего года. Кроме того, в компании решили привлечь еще большую аудиторию и анонсировали выпуск мобильной игры по мотивам сериала.

В настоящий момент разработчики не планируют раскрывать все подробности будущей игры, однако многие предполагают, что геймерам предстоит заняться подготовкой "хозяев", жителей с искусственным интеллектом. Стоит отметить, что на даном этапе разработка игры находится на стадии тестирования.