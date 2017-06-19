OnePlus 6 станет первым смартфоном со встроенным под экран сканером отпечатков пальцев

Опытные разработчики компании OnePlus проинформировали, что их новый смартфон модели OnePlus 6 станет первым в мире гаджетом, в котором сканер отпечатков пальцев будет встроен под сам дисплей.

Как передают журналисты портала «ВладТайм», разработчики на данный момент продолжают усовершенствовать новый смартфон OnePlus, который способен удивить даже самого изощренного пользователя техники. Сообщается, что ранее компания Apple планировала к выходу смартфона iPhone X также разработать встроенный сканер отпечатков пальцев. Однако по неизвестным причинам, смартфон поступил в продажу без данной технологии.

Возможно, встроенный под экран сканер отпечатков пальцев появится в будущих новинках от Apple. Однако уже в этом году будет официально презентован смартфон OnePlus 6, который в данной области превзошел американскую корпорацию.