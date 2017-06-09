Ошибка Google привела к заражению вирусом 4 миллионов смартфонов

Один из хакеров раскрыл информацию об ошибке, которую допустили специалисты корпорации Google. Эта ошибка подвергла почти 4 миллиона смартфонов угрозам хакерских атак, программа DressCode за 2 года принесла своим создателям почти 20 миллионов долларов.

Как стало известно, компания Google не выполнила своего обещания обезопасить пользователей от вируса DressCode. Не смотря на заявления от корпорации о том, что программа больше не несет угроз, хакерская система продолжает атаковать гаджеты.

Вирус очень сложно распознать без специальных программ. Суть хакерской атаки заключается в том, что «зараженные» смартфоны без разрешения владельцев подключаются к Сети. Вирус использует трафик и быстро садит батареи гаджетов.

Для обнаружения программы пользователям необходимо сканировать свои смартфоны при помощи специальных и качественных антивирусных систем. Помимо этого, владельцам гаджетов стоит внимательнее относится к загрузке файлов со сторонних ресурсов.