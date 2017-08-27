В Сети опубликовали первые фото китайского смартфона Doogee Mix 3. Снимки обнародовали инсайдеры в компании-производителе.

Особенностью устройства считается выдвижная камера в верхней части корпуса, которая позволяет фотографировать с очень высокой детализацией благодаря качественной фокусировке. Аналитики утверждают, что подобного пока не добились даже передовые бренды электроники.

Эксперты отмечают, что разработчики Doogee оснастили свой новый гаджет безрамочным экраном, занимающим порядка 95% фронтальной площади корпуса. При этом они решили сохранить для Mix 3 свой традиционный дизайн внешнего вида. Что касается производительности, то бюджетный смартфон имеет довольно неплохие показатели, однако уступает флагманам более именитых брендов.

Предполагается, что презентация Doogee Mix 3 состоится в феврале этого года.