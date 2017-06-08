Стало известно, какими будут смартфоны в 2023 году

Американские специалисты в области высоких технологий сообщили, какими телефонами люди будут пользоваться в 2023 году. Об этом передает информационное агентство VistaNews.

Стало известно, какими параметрами и дизайном будут обладать смартфоны всего через пять. Аналитики изучили ситуацию на современном рынке и смогли с уверенностью сообщить, что к 2023 году каждый телефон будет обладать системой искусственного интеллекта. Более того, и в дорогих, и в бюджетных версиях будут современные AI-чипы.

Также изменится и средний объем памяти, который увеличится с 32 Гигабайт до 128 Гигабайт. Сообщаются, что смартфоны в будущем смогут заменить ключи и при помощи гаджетов можно закрывать дома, гаражи, а также пользоваться вместо паспорта, чтобы летать на самолетах или ездить в поездах.