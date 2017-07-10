Компания Xiaomi зарегистрировала два новых смартфона

Китайская компания Xiaomi сертифицировала два новых смартфона, модели получили номера MET7S и MEE7S. По мнению экспертов, сертификаты компания получила на гаджеты, которые продолжат серию смартфонов Redmi Note.

Как предположили эксперты гаджетов и новых технологий, китайская компания-производитель намерена выпустить два новых смартфона, которые станут продолжением бюджетной линейки Redmi Note. В китайских СМИ сообщается о том, что новые гаджеты могут быть презентованы уже в феврале 2018 года.

По данным из источников, новые смартфоны будут работать на процессоре Snapdragon 632, который еще не презентовался. Камера в зарегистрированных гаджетах может иметь по 12 Мегапикселей разрешения.

Как сообщалось ранее, компания Xiaomi намерена прекратить выпуск смартфонов из линейки Redmi Note. Однако, теперь эксперты строят догадки о новых смартфонах в русле бюджетной линии гаджетов, которые получили широкую популярность благодаря хорошим характеристикам и невысокой стоимости.